Bayern Münih'ten 60 milyon euro'luk transfer

Bayern Münih, Crystal Palace'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Olise'yi 60 milyon euro karşılığında transfer etti.

İngiliz oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal, Manchester City ve Chelsea'nin altyapısında oynayan Olise, 2021'de Reading'den Crystal Palace'a transfer olmuştu.

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren İngiliz oyuncu, geçen sezon 19 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Palace de Olise için veda videosu yayınladı.

Michael Olise.



We wish you the best of luck, thank you 🦅 pic.twitter.com/7M0hY9qyvT