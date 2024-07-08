Bayern Münih'ten 60 milyon euro'luk transfer
Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace'ta forma giyen Michael Olise'yi 60 milyon euro karşılığında transfer etti.
Bayern Münih, Crystal Palace'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Olise'yi 60 milyon euro karşılığında transfer etti.
🔴 FC Bayern nimmt Michael Olise unter Vertrag ⚪— FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2024
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İngiliz oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Arsenal, Manchester City ve Chelsea'nin altyapısında oynayan Olise, 2021'de Reading'den Crystal Palace'a transfer olmuştu.
Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren İngiliz oyuncu, geçen sezon 19 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetmişti.
Palace de Olise için veda videosu yayınladı.
Michael Olise.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 7, 2024
We wish you the best of luck, thank you 🦅 pic.twitter.com/7M0hY9qyvT
Böylece yeni sezonun ikinci transferini yapan Bayern Münih, geçen sezon Stuttgart'ta oynayan Japon defans oyuncusu Hiroki Ito'yu 30 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.