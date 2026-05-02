Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Bayern Münih, lösemi teşhisi konan Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Bavyera ekibinin sosyal medya platformundan, "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı.

Paylaşımda Bundesliga'da bugün oynanacak Bayern Münih-Heidenheim maçı öncesi futbolseverler, kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.