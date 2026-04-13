'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyon: 8 ilde 287 gözaltı

Adana merkezli 8 ilde 'Bayğaralar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 287 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüphelinin yakalanması için Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda;

• 1 adet el bombası,

• 4 adet AK-47 otomatik silah,

• 2 adet otomatik tabanca,

•16 adet tabanca,

• 2 adet av tüfeği

• Bin 128 adet fişek ele geçirildiği açıklandı.

Ayrıca aramalarda 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ile 72,5 gram esrar bulundu.

50 MİLYON LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ile 5 araca da el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen 287 şüphelinin işlemleri sürüyor.