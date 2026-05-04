Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Survivor 2026’nın yayınlanan son fragmanı, izleyenleri korkuttu.

Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün yayınlanan fragmanında Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı görüldü.

"KANAMASI DURMADI"

Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı, "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" dedi.

Bir diğer yarışmacı Nobre ise Bayhan'ı gördüğü anları anlatarak "Ben korktum bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan..." şeklinde konuştu.