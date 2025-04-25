Bayındır Süt Fabrikası’nda çarklar döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ çatısı altında hizmet veren 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası, İzmirli çiftçinin ürettiği sütleri işleyerek sağlıklı ve güvenli bir şekilde İzmirlinin sofrasına ulaştırıyor. Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda yapılan revizyon kapsamında, hem kadro güçlendirildi, hem üretim ekipmanları yenilendi, hem de mali disiplin sağlanarak daha güçlü bir şekilde üretim başlatıldı. Hem küçük üreticinin yüzünü güldüren hem de İzmirlinin sofrasına sağlıklı ve güvenilir ürünleri ulaştıran fabrika, amacına uygun ve planlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

İzmirli çiftçinin ürettiği sütler, Tire Süt Kooperatifi ile yapılan anlaşma kapsamında satın alınarak fabrikada işleniyor. UHT (Ultra Yüksek Isı) teknolojisiyle üretilen Süt Kuzusu Projesi ve İZMAR markalı sütlerin yanı sıra İZMAR yoğurt ve İZMAR tereyağının da üretimine hız kazandırıldı.

Fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, “Bayındır Süt Fabrikası’nda bazı eksiklerimiz vardı. Bu süreçte iş gücü planlaması ve makinalarımızla ilgili revizyonlar yapıldı. Daha yüksek kapasiteli üretim yapabilmemiz için yenilikçi özellikte planladığımız işleri hayata geçirdik. Bayındır Süt Fabrikası bütün eksiklerini tamamlayarak daha güçlü bir şekilde üretime başladı” dedi.

İzmirli küçük üreticinin alın terinin fabrikada katma değere dönüştüğünü ifade eden Öztürk Kurt, “Bayındır Süt Fabrikası’nda, Tire Süt Kooperatifi ile yaptığımız sözleşmeyle yaklaşık 800 ton civarında aldığımız siparişin ilk 460 tonunu ürettik. Şu an bantlarda görülen 250 bin adet paket süt tamamlandı ve kalanları sevkiyatla dağıtılmak üzere bekliyor. Süt Kuzusu projesini gelecekte daha iyi destekleyebilmek için üretimlerimize devam ediyoruz. Tire Süt Kooperatifi ile yaptığımız anlaşmada, süt ve hayvancılık konusunda emek veren üreticilere destek olabilmek için sadece süt alarak değil, paketleme konusunda da destek olarak üreticinin bir nebze de olsa zorluklarını hafifletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİR ÇİFTÇİSİNİN SÜTÜ UYGUN FİYATLA İZMİRLİNİN SOFRASINA ULAŞIYOR

İzmir Tanzim Satış Marketi’nde (İZMAR) uygun fiyatla satışa sunulan İZMAR ürünlerinin de sağlıklı ve tüm standartlara uygun bir şekilde fabrikada üretildiğini söyleyen Öztürk Kurt, “Fabrikamızda Tire Süt Kooperatifi’nden aldığımız siparişlerin dışında İZMAR’lar için de İZMAR Süt, İZMAR Yoğurt ve İZMAR Tereyağı üretiyoruz. Halka daha yenilikçi, daha ulaşılabilir ürünleri sunabilmek için fabrikamız bu yönde gelişimini sürdürüyor. İzmir çiftçinin ürettiği sütü burada güvenilir ve sağlıklı bir şekilde üreterek yoğurt, tereyağı ve süt olarak paketliyor ve İzmirlinin sofralarına ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İZTARIM İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

İZTARIM ile yapılan protokolün küçük üreticiye destek olduğunu ifade eden Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, “Bizim amacımız, gayemiz küçük üreticiyi ayakta tutmak. Yıllardır bu amaçla çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Kooperatif olarak bizim esas işimiz süt toplamak ve bu sütü de değerlendirmek. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerimiz sayesinde, sağ olsun sütümüzün büyük bir kısmı burada değerlendiriliyor” dedi. Günlük yaklaşık 320 ton süt topladıklarını söyleyen Osman Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “İZTARIM ile bir anlaşma yaptık. Süt Kuzusu projesi güzel bir anlama büründü. Özellikle kendi bölgemizin kurumu olan İZTARIM ile hareket ederek buradaki sorunu çözmek istedik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Topladığımız sütlerin günlük 10 tonu, Süt Kuzusu projesine gidiyor. Bunun artmasını canı gönülden istiyoruz. İzmir’in sütünün hem miktar olarak artması hem de buradaki Süt Kuzusu projesinin güçlenerek devam etmesi, her iki kurum için de daha hayırlı olacaktır. Yeni imzaladığımız sözleşmelerle yolumuza devam ediyoruz” dedi.