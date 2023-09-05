Baykan’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Narlıyurt köyünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir şahıs kalbinden silahla vurularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma kavganın büyümemesi için köyde geniş çaplı önlem aldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.