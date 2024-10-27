Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Baykar'dan yapılan açıklama ile sosyal medyada şirketin ismi ile yayınlanan "yatırım fırsatı" içeriklerinin gerçeği yanıstmadığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, "Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır" dedi.

Açıklamada yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterildiği ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanarak "Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, sahte içerikleri Baykar'a ait sanıldığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"SAHTE REKLAMLAR, KAZANÇ VAATLERİYLE YANILTMAKTADIR"

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de konuya ilişkin X'teki paylaşımında, sahte reklamlarla insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı yurttaşları uyarmak istediklerini belirterek, "Son dönemde Baykar'ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan bu dolandırıcılar, halkımızı mağdur etmektedir. Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU AÇIKLAMA



Sahte reklamlarla insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz.



Son dönemde Baykar’ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan… pic.twitter.com/Aq02kZrRsW — İlker Akgüngör (@ilker_akgungor) October 27, 2024

Baykar'ın bu şekilde bir yatırım faaliyeti bulunmadığının altını çizen Akgüngör, şu ifadeleri kullandı: