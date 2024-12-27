Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar'ın, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın alacağı açıklandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar’a satışına onay verdi.

İnsansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu.

BAKAN KACIR AÇIKLAMA YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kacır, şunları söyledi: "140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun."