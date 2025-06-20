Baykar’a İsrail protestosu: Pankart asan öğrenciler ev baskını ile gözaltına alındı

AKP''li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Baykar Teknoloji’yi protesto eden Öğrenci Kolektifi üyesi iki öğrenci gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun silah tedarikçilerinden İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile anlaşma imzalayan Baykar, Öğrenci Kolektifleri, tarafından protesto edildi.

Öğrenci Kolektifleri Başakşehir'de bulunan Baykar Teknoloji Merkezi'nin duvarına “Baykar’dan İsrail’e taşınan Filistin’’e kan” yazılı pankart astı.

Öğrenci Kolektifleri, iki üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

"FİLİSTİN'İ ARAÇSALLAŞTIRANLARI TEŞHİR ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!"

Öğrenci Kolektifleri, X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Baykar’ın, İsrail ordusuna silah ve parça satan İtalyan savunma şirketi Leonardo ile kurduğu ortaklığı protesto eden 2 üniversiteli arkadaşımız, Baykar Teknoloji Merkezi önüne “Baykar’dan İsrail’e, Taşınan Filistin’e Kan” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle gece yarısı evleri basılarak gözaltına alındı.

“Soykırımın karşısındayız, Filistin halkının yanındayız” diyen Bayraktar, işgal devletine teknik destek ve silah sağlayanlarla el sıkışıp işbirliği yaparak mı soykırımın karşısında oluyor? Asıl soykırımın karşısında olan; işbirlikçileri teşhir eden, sömürgeci işgal devletine tam ambargo uygulanmasını talep eden ve bunun sonucu gözaltına alınan arkadaşlarımızdır.

Filistin halkıyla dayanışmaktan, Filistin meselesini yıllardır iç siyasetlerine yönelik araçsallaştıranları teşhir etmekten vazgeçmeyeceğiz!"