Baykar’dan İsrail'e silah sattığı için protesto edilen İtalyan firma ile işbirliği anlaşması

Baykar ile İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.

Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.

Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı olan Selçuk Bayraktar, "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

İki şirketin ortaklığında Türkiye ve İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı.

İtalyan Leonardo şirketi, Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail'e silah satışı nedeniyle protesto edilmişti.

Anadolu Ajansı'nın 2 Kasım 2023 tarihinde aktardığı habere göre, İngiltere'de Filistin destekçisi Palestine Action isimli grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Londra'daki merkez binasının girişine kırmızı boya atarak protesto düzenlemişti.

Protestocular, Leonardo'nun Londra'daki merkezinin bulunduğu One Eagle Place binasının girişini kırmızıya boyayıp duvarlarına Filistin'e destek sloganları yazarken, Palestine Action'ın açıklamasında, "Leonardo, İsrail'e Apache helikopterlerinin ve Gazze'yi bombalayan F-35 uçaklarının parçalarını satıyor" ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan 13 Kasım 2024'te Anadolu Ajansı'nın İngilizce servisinin aktardığı bir başka haberde de Filistin destekçileri, Leonardo'nun İtalya'nın Torino kentinde bulunan ofisini basmıştı.

İtalyan devlet haber ajansı ANSA'nın protestoculardan aktardığına göre eylem, Leonardo'nun “gayrimeşru İsrail Devleti tarafından Filistin halkına karşı Gazze'de devam eden soykırıma suç ortaklığı yapmasına” tepki olarak gerçekleştirilmişti.

Protestocu gruptan yapılan açıklamada, “Sanayi grubu ağırlıklı olarak savunma sektöründe çalıştığını beyan etmesine rağmen, Leonardo bir yılı aşkın süredir uzaktan teknik yardım, malzeme onarımı ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçakları için yedek parça tedarikini içeren sevkiyatlar yoluyla İsrail ordusunu desteklemeye devam etti” denilmişti.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Leonardo'nun ABD'deki yan kuruluşu aracılığıyla İsrail'e uçak sağladığını ve RADA adlı İsrailli bir radar şirketinin sahibi olduğunu yazmıştı.

Son olarak 27 Şubat tarihinde Londra'da Leonardo şirketine karşı protesto gösterisi düzenlenmişti.

NO TO LEONARDO

NO TO BAE SYSTEMS



Join us to protest against these heinous companies profiting the murder & maiming of Palestinians.



📍 One Eagle Place, London, SW1Y 6AF

📅 Thursday 27th February 6pm pic.twitter.com/tr5PJlKzL3