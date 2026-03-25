Bayrak Sitesi davasında karar açıklandı: 8 sanığa 4 yıl 5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezaları

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Bayrak Sitesi 1. Blok'un yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye personelleri Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker ile binanın yapımında sorumluluğu olan Ahmet Turan Üzmez, Bülent Yeroğlu, Kadir Karaca, Mahmut Baran, Yusuf Göktürk ve Saadettin Çevik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan dava açtı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Bülent Yeroğlu bulunduğu cezaevinden, Kadir Karaca ise İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada hazır bulunan Yusuf Göktürk ise verilen aradan sonra duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, sanıkların cezalandırılmalarını ve hüküm ile birlikte tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddetti. Esas hakkındaki savunmaları alan mahkeme heyeti, karar için duruşmaya bir süre ara verdi.

8 SANIĞA HAPİS CEZALARI

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ve Bülent Yeroğlu'nun 6 yıl 3'er ay: müteahhitler Mahmut Baran, Kadir Karaca, Yusuf Göktürk ve Sadettin Çevik'in ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmalarına ve haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, belediye görevlileri Mustafa Hakan Büker ve Mustafa Bingöl'e de 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.