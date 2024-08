Bayraklı Belediye Başkanı, 23 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı

Bayraklı Belediyesi yangın sonrası düzenlenen koordinasyon toplantısına Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, muhtarlar ve bürokratlar katıldı.

"TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yangının ilk anından itibaren Belediye olarak 100’e yakın personel, arazöz, tankerler, kepçe ve kamyonlarla tüm imkanların söndürme çalışmaları için seferber ettiklerini belirten Başkan Önal, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve çevre ilçelerle iletişim ve koordine halinde olduklarını söyledi.

Önal, “Yangın sırasında tehlike altındaki evler hızla tahliye edildi. Yangında 23 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, onlarca ev ve zarar gören iş yerleri boşaltıldı. Ayrıca, 2 araç hasar gördü. Can kaybı yaşanmazken, 5 ilçe sakinimiz yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada kapı kapı dolaşarak hasar ve ihtiyaç tespiti ile temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı'nın yeşilini yeniden kazanmak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Yangınla mücadelemiz kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan barınma, gıda ve kıyafet destekleri için yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir daha böyle acı bir manzaranın ne Bayraklı'mızda ne de ülkemizin herhangi bir yerinde yaşanmamasını diliyoruz. Devam eden yangınların da bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Yaşanan üzücü yangınların ardından yerel yönetimler olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve ihtiyaçlarının karşılanması, yeşil alanların geri kazanılması için birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Belediye, evlerinin yanması nedeniyle barınma sorunu yaşayan 30 vatandaşa da konaklama imkanı sundu. Doğançay Mahallesi'ndeki sağlık evinde doktor ve hemşireler tarafından sağlık kontrolleri ilk andan itibaren sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve kurtarma ekipleri, yangından etkilenen hayvanları barınaklardan ve yangın bölgelerinden hızla tahliye etti. Yangın söndürüldükten sonra ilçede soğutma çalışmaları Belediye imkanlarıyla tamamlandı. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

Hasar gören bölgelerdeki vatandaşlara gıda, kıyafet, sağlık ve barınma yardımları devam ediyor. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve evlerin onarılması için iş birliği ve dayanışma içinde mücadele edileceği belirtildi.

Ayrıca Belediye'nin resmi makamlarınca açıklanmayan ihtiyaç çağrılarına itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.