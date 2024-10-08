Bayraklı Belediyesi kent lokantalarında "Askıda Yemek" uygulaması başladı

Ekonomik krize karşı dayanışmayı amaçlayan 'askıda ekmek', 'askıda simit', 'askıda tost' gibi uygulamalara şimdi de 'askıda yemek' eklendi.

İzmir Bayraklı Belediyesi'nin kent lokantalarında 'askıda yemek' uygulaması başladı. Böylece isteyen yardımseverler kent lokantalarında ücretlerini ödeyerek ihtiyaç sahiplerine destekte bulunabilecek.

Belediyenin kent lokantalarında dört çeşit yemek içeren etsiz menü 50 TL, etli menü ise 70 TL’den sunuluyor. Bağışçılar, bu fiyatları ödeyerek bir ihtiyaç sahibine yemek desteğinde bulunabiliyor.

'DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTÜYORUZ'

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçerken Bayraklı Belediyesi olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Açtığımız üç kent lokantasıyla uygun fiyatlı lezzetli ve güvenli gıda hizmeti sunarken bu hizmetimizi dayanışmayla büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Başlattığımız ‘Askıda Yemek’ uygulamasıyla duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.