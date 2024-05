Bayraklı Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı

Bayraklı Belediyesi’nde maaşlarını eksik alan yaklaşık 400 memur iş bıraktı. TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube’den Nihat Filiz, "Belediye çözüm bulmaz ve gerçek adımlar atmazsa sendika olarak demokratik ve meşru her türlü eylemlere hazırız" dedi.

BİRGÜN EGE

Bayraklı Belediyesi’nde memur, personel ve işçilerin bu ay maaşları yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranlarda eksik yatırıldı.

Maaşların eksik yatması sonrası ise yaklaşık 400 memur, bugün iş bırakma eylemi yaptı.

Belediyede örgütlü Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) adına açıklama yapan Nihat Filiz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an iyileştirmeler yatmadı bundan sonra süreçte yatmama ihtimali her zaman var. Mali durum ne zaman düzelirse ondan sonra ödemeye başlayacağım diyor. Bugün hangi belediye gitsek hepsi mali krizden bahsediyor. Bu amali krizin yaratıcısı burada çalışanlar değil. Belediye başkanları görevi devralırken amali durumu biliyordu. Çözüm üretmek zorundalar. Çözümü tabii ki ortaklaşa elimizden geleni bizde yapacağız. Ancak bu mali krizi biz yaratmadığımız için çözüm merci onlardır. Belediye çözüm bulmaz ve gerçek adımlar atmazsa sendika olarak demokratik ve meşru her türlü eylemlere hazırız."