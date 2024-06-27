Bayraklı'da kent lokantaları açılıyor

Bayraklı Belediyesi yurttaşların ağırlaşan ekonomik koşullarda sağlıklı, lezzetli ve güvenilir yemeğe uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak Kent Lokantası’nın ikincisini açıyor.

Seçim döneminde Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın vaat ettiği projelerden biri olan kent lokantaları, vatandaşlara uygun fiyatlı kaliteli yemek hizmeti sunuyor.

Başta öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında dört çeşit yemeğin sunulduğu kent lokantalarının ilkini Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Matematik Parkı'nda hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, ikinci Kent Lokantası’nı ise önümüzdeki günlerde Soğukkuyu Mahallesi Ali Dinçer Parkı yanında bulunan Soğukkuyu Kafe'de hizmete açmaya hazırlanıyor.

Kent lokantalarında tavuk menü ve sebzeli menü 50 lira, kırmızı etli menü ise 70 liraya sunuluyor.

Soğukkuyu’da açılacak Kent Lokantası’nda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen İrfan Önal, “Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda geçinmekte zorlanan vatandaşların kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için kent lokantaları projesini hayata geçirdik. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biriydi ve bugün bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza hijyenik koşullarda üretilen lezzetli yemekleri uygun fiyata ulaştırıyoruz. Dört çeşit tabldot yemeğin çıkacağı kent lokantalarımızda kar amacımız yok. Önemli olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz yemek hizmeti sunmak" dedi.