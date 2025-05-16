Bayraklı planına itiraz: "Kentsel dönüşüm kamu yararına olmalı"

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan Mahallelerini kapsayan Uygulama İmar Planı’na ilişkin tartışmalar sürüyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, daha önce mahkemece iptal edilen planın Bayraklı Belediyesi tarafından yeniden askıya çıkarılmasına tepki göstererek kamuoyuna açıklamada bulundu. Oda, planların şehircilik ilkelerine, mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

Şehir Plancıları Odası, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 29 Kasım 2024 tarihinde verdiği iptal kararına rağmen aynı içerikte yeniden askıya çıkarılan imar planlarının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, planlara yönelik itiraz gerekçelerinin detaylı biçimde Odanın internet sitesinde paylaşıldığı belirtildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELİ YİNE YOK

Oda açıklamasında, söz konusu planların ciddi planlama eksikleri taşıdığına dikkat çekilerek, "Bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir model önerilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Kentin farklı bölgelerinde de benzer örneklerin görüldüğü ve bu tür dönüşüm planlarının mevcut sakinleri alanı terk etmeye zorladığı uyarısı yapıldı. Planlama süreçlerinin, kentsel yaşamı güvenli, dirençli ve yaşanabilir kılacak finansman modelleri geliştirmek yerine, serbest piyasa koşullarına terk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yalnızca yeterli mali gücü olan vatandaşın yararlanabileceği bir araç haline gelmiştir" denilerek, kamusal faydanın göz ardı edildiği vurgulandı.

“BASKILARA RAĞMEN KENTİMİZİ SAVUNACAĞIZ”

Son günlerde Şehir Plancıları Odası’na yönelik artan sosyal medya saldırıları ve baskı girişimlerine de değinilen açıklamada, “Bu açıklama konuya ilişkin son açıklamamızdır. Ancak hiçbir baskı; mesleki ilkelerimizi savunmamıza, kentlerimizi korumamıza engel olamayacaktır” denildi.

Şube, açıklamasının sonunda yerel yönetimlere açık çağrıda bulunarak, “Mevzuata aykırı planların iptali nedeniyle Odamızı hedef göstermek yerine, şehircilik ilkelerine uygun kamu yararına planlamalar yapılmalıdır” diye belirtildi.