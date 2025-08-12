Bayraklı Sahili’nde erkek cesedi bulundu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, denizde hareketsiz halde bulunan erkek cesedi, deniz polisi ekiplerince karaya çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı Sahili’nde meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcı tarafından olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.