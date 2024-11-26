Bayraklı’da emekçiler grevde: "Bizi greve mecbur ettiler"

İlayda SORKU

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu Bayraklı Belediyesi’nde Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkıldı.

SODEM-SEN tarafından en son verilen teklif en alt gruba yüzde 20 vergi dilimine göre 42 bin 8 TL oldu. 5 aydır süren TİS görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine yaklaşık 1400 işçi belediye binası önünde greve başladı. Karşıyaka Personel A.Ş. temsilcileri ve Buca Belediyesi işçileri de emekçileri ziyaret ederek mücadelelerine destek verdi.

Bornova, Karşıyaka, Buca gibi ilçe belediyelerinin altında kalan bir teklif verildiğini dile getiren DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı, “Metropol ilçelerin en altında kalan bir teklifle geldiler. Oysa biz biten sözleşmelerin üstündeydik. Anlaşamadık ve gece yarısı grev pankartımızı astık. Burada 1500 işçinin katılımıyla tek yüreğiz. Belediyenin mali durumunu anlatıyorlar fakat bunun muhatabı da sorumlusu da biz değiliz” dedi.

Aldıkları ücretlerin vergi dilimlerinde eriyip gittiğine dikkat çeken Akıcı, “Sunulan rakamlar, işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek rakamlar. Vergileri, yolu ve zorunlu ihtiyaçları düştükten sonra kalan para 32 bin lira. Bugün bu kentte kiralar 25 bin lira. 32 bin lirayla insanlar, bırakın gıdayı, çoluk çocuğu, sosyal hayatı; barınma ihtiyacını bile karşılayamaz. 25 bin lira ev kirası, elektrik, su, doğal gazını çıktıktan sonra işçiler ne yiyecek ne içecek” diye konuştu.

"UZLAŞMAYA ÇALIŞTIK"

Gerçekçi rakamlar konuşulması gerektiğini dile getiren Akıcı, “Biz de kavga etmeye, greve çıkmaya çok meraklı değiliz. Sonuna kadar sabrettik, son güne kadar TİS masasındaydık ve anlaşmaya, uzlaşmaya çalıştık. Anlaşmak isterlerse gerçekçi rakamları konuşarak, anlaşarak toplu sözleşmenin bitmesini istiyoruz” dedi.

Enflasyona ilişkin DİSK’in AR-GE çalışmalarını hatırlatan Akıcı, “Kabul edebileceğimiz rakamlar gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Dün gece yarısı burada yaklaşık 700 işçimiz vardı. Gece yarısı o soğukta saat 4’e kadar buradalardı, dirençlerini gösterdiler. Bu, işçilerimizin zor durumda olduğunun işaretidir” ifadelerini kullandı.

Sendika, diğer ilçe belediyelerde sonlanan toplu sözleşmelerin üzerinde bir rakam ile süreci bitirmeyi hedefliyor.

"HAKLARIMIZI VERMİYORLAR"

İşçiler insanca yaşanabilir bir teklif için mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı. 19 yıldır Bayraklı Belediyesi’nde çalıştığını kaydeden bir işçi, şunları söyledi: “Ben burada 4 farklı belediye başkanı gördüm, böyle bir şey görmedim. Bizi greve mecbur ettiler, haklarımızı vermiyorlar. 23 bin lira kira ödüyorum, nasıl geçineceğim bu rakamlarla?”

Fazlasını değil, haklarını istediklerini aktaran işçi, “Bayraklı’yı belediye başkanları kurmadı, onlar hizmet etmedi. Biz kurduk, biz hizmet ettik. Ekmeğimizin peşinde olduğumuz, hakkımızı istediğimiz için grevdeyiz” dedi.

BAŞKAN ÖNAL İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işçilerle bir araya geldi. Grev yapan emekçilere açıklamalarda bulunan Önal, belediyenin mali koşullarını anlattı.

Asgari ücret ve enflasyonun bu oranlarda artmasıyla alım gücünün gittikçe düşmesinin belediye bütçesini de eritmiş durumda olduğunu dile getiren Önal, şunları söyledi: “Gelen bütün para anca maaşa ucu ucuna yetiyor, durum bundan ibaret. Bu yoksulluğun sebebi biz değiliz ama bu düzeni değiştirmedikçe bu kalıcı sorunlar maalesef çözülemeyecek. Yoksa çok daha fazlasını imkan olduğunda sadece Bayraklı’da değil bütün CHP belediyelerinde, iktidar olduğumuzda Türkiye’de hak ettiğimiz o maaşları alırız.”