Bayraklı’da grev ilanı asıldı

BİRGÜN EGE

İzmir’de ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçlerinde üst üst grev kararları alınıyor. CHP'li Bornova ve Buca belediyelerin ardından adres bu kez Bayraklı Belediyesi oldu.

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Bayraklı Belediyesi’nin şirketlerinden Personel A.Ş.’de Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile yürütülen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika ve emekçiler grev kararı aldı. Anlaşma sağlanamazsa emekçiler 26 Kasım'da greve çıkacak. TİS masası dağılırken sendika grev kararını yüzlerce işçinin katılımıyla Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası, belediye ait işyerleri ve şantiyelere astı.

Grev kararının asılmasının ardından yapılan açıklamada, “İzmir DİSK Genel-6 Nolu Şube olarak SODEM-SEN ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin son 60 günlük sürecin içindeyiz. Yani grev sürecine girmiş bulunmaktayız. Ve maalesef yaklaşık 100 gündür SODEM-SEN ile yapılan görüşmelerde enflasyonun altında rakamlar teklif edilerek bizlerin aklıyla alay edilmektedir. Teklif edilen rakamlar bizim ev kiramıza, elektrik, su ve doğal gazımıza yetmiyor. Peki, bizler ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Daha çocuğumuzun okul masrafı var. Onların karnını nasıl doyuracağız? Bizlerin bu hayat pahalılığına karşı sabrımız kalmadı” denildi.

TÜİK verilerinin altında bir teklifin verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Teklif edilen rakamların güvenmediğimiz TÜİK in bile altında kalması biz çalışanları karamsarlığa itmektedir. Sendika olarak ilk günden bu ana kadar toplu sözleşmemizin masada bitmesi konusunda büyük bir gayret gösterdik. Ve hizmet götürdüğümüz halkımıza her hangi bir olumsuzluk yansımaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermiş ve açlığa mahkûm edildiğimizi duyuruyoruz. Anlaşılan o ki müzakere ve uzlaşı ile bu sorun çözülmeyecektir. Biz Bayraklı emekçileri de geçim yoksa mücadele var, Grev var şiarıyla, Önümüzdeki 26 Kasım günü greve çıkıyoruz. Toplu sözleşmemizin başına belediye başkanımızı davet ediyoruz. Çünkü işçiler bu kenti yönetsin diye belediye başkanlarına oy verdi. Belediye başkanımızı masaya davet ediyoruz. Aksi takdirde 26 Kasım günü Bayraklı Belediyesi emekçileri greve çıkacaktır. Buradan ilan ediyoruz; mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyacağız” ifadeleri kullanıldı.