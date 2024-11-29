Bayraklı’da grev sona erdi

Bayraklı Belediyesi ile işçi sendikası arasında anlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmeler neticesinde başlayan grev sona erdi. Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası 6 No’lu Şube ile anlaşma sağlandı. Buna göre en düşük işçi maaşı; sorumluluk primi ve yoğurt parası hariç net 43 bin 86 TL oldu. Yaklaşık 3 gün süren grev sonrası işçiler bugün iş başı yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal , “Ekonomik kriz ve yoksulluğu yaratan siyasi iktidar bununla yetinmeyip belediyelerin yetki ve gelirlerini kısıtlamaya çalışıyor. Alın terinin değerini bilerek çalışanlarımıza her zaman emeklerinin karşılığı olan en iyi ücreti vermeyi isteriz. Ama bunu yaparken belediyenin imkânlarını ve yapmamız gereken diğer hizmet ve yatırımları gözeterek, uygun bir mali denge kurmamızın gerekli olduğunu da görmezden gelemeyiz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bu ilke ile yürüttük. Ancak DİSK Genel-İş Sendikası 6 No'lu Şubenin almış olduğu grev kararı sonrasında birçok hizmetimiz durma noktasına geldi” dedi.

Önal, “Özellikle üç gündür toplanamayan çöplerin, Bayraklımızdaki vatandaşlarımızı daha fazla zora düşürmemesi ve halk sağlığını etkilememesi için bütçemizin üzerinde olan ve ödeme güçlüğü çekeceğimiz önerileri kabul etmek durumunda kaldık. Grev nedeniyle yaşanan hizmet aksamasından dolayı tüm Bayraklı halkından özür diliyorum. Maalesef nedeni olmadığımız bu durumun sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda kaldık. Ancak artık bunlar geride kaldı ve şimdi Bayraklımıza en iyi hizmeti verme zamanı” diye konuştu.