Bayraktar ailesi de avukatlarıyla yollarını ayırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın avukatları Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırmasının ardından Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile ailesi de dikkati çeken bir adım attı.

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, abisi Lütfü Haluk Bayraktar, anneleri Canan Bayraktar, Baykar Makine ve diğer şirketleriyle Kültür ve Medeniyet Vakfı, uzun yıllardır avukatları olan Abdullah Demirhan ile yollarını ayırdı.

Bayraktar ailesi devam eden davalarına sundukları noter onaylı azilnamede, “Gördüğümüz lüzum üzerine Abdullah Demirhan’ı tüm vekaletlerden ve tüm yetkilerden azlettik. Bundan sonra bu vekaletnamelere dayanarak adımıza herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığını bildiririz” ifadeleri yer aldı.