Bayram değil, grev var

İlayda SORKU

Bugün Tıp Bayramı. Yoğun ve uzun çalışma saatleri sağlık emekçilerini tüketti. Bu yıl da 14 Mart’ı bayrak olarak değil alanlara çıkarak kutlayacak olan hekimler ve sağlık çalışanları, hem birlikte sorunları ve çözüm önerileri sıralayacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “14 Mart’ta g(ö)revdeyiz” diye konuştu.

Uzun süredir insanca çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için mücadele eden sağlık emekçileri, artan iş yükü ve kötüleşen çalışma şartları nedeniyle hizmet sunmakta zorlanıyor. Hekimler emeğinin karşılığını alamazken, özlük haklarında iyileştirme yapılmamasına da tepkili. Hastalar da randevu bulamamaktan, nitelikli sağlık hizmetine erişememekten şikâyetçi. Sistem hastayı da hekimi de mutsuz etti.

SORUNLAR DERİNLEŞTİ

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, BirGün'e yaptığı açıklamalarda “14 Mart bizim için 1919’dan beri çok önem taşır. İşgal altındaki İstanbul’da tıp öğrencilerinin Osmanlı’daki ilk tıp fakültesinin kuruluşunu bahane ederek İngiliz İşgaline karşı ilk sesi yükselttiği, bağımsızlık ateşine ilk kıvılcımı taşıdığı gündür. Hekimlerin toplumun sorunlarına duyarlılığının bir sembolüdür. Biz de topluma karşı sorumluluğumuz gereğince 14 Mart’ta g(ö)rev etkinliği yapacağız” dedi. Hastalara da eyleme destek vermesi çağrısı yapan Azap, “Çünkü ülkemizin ihtiyacı olan bir sağlık sisteminin kurulması için kanun yapıcıları zorlayacak bir kamuoyu gücü oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Alpay Azap

TTB Merkez Konsey Başkanı

SAĞLIĞA ERİŞİLEMİYOR

Mevcut sağlık sisteminin hiçbir soruna çözüm getiremediğinin altını çizen Azap, şöyle konuştu: “Hekimler ve sağlık çalışanları olarak mesleğimizi hakkıyla yapabilecek koşullara sahip değiliz. 5 dakikada bir hastanın sorunun ne olduğunu anlayıp, çözüm üretip hastaya da bilgi vermemiz bekleniyor. Bir sorunu atlamamak, hastaya zarar vermemek adına gereksiz tetkikler isteniyor. Bu sefer hasta tetkik sırası bekliyor. Yeterince bilgilendirme yapılmadığı için tekrar tekrar doktora başvuruyor. Bugün Türkiye’de bir vatandaş yılda 12 defa doktora başvuruyor. Avrupa’nın iki katı bu sayı. Doktora ulaşıyor ama sağlığa ulaşamıyor. Sonuçta hastalarımız aldığı hizmetten memnun kalmıyor, hekimler olarak biz de verdiğimiz hizmetten memnun kalmıyoruz.”

ŞİDDET KÖRÜKLENDİ

Hastaların sağlık emekçilerini sorunların sebebi olarak gördüklerini belirten Azap, şiddetin buradan doğduğunu anlattı. Hastalar kadar hekimlerin de yanlış sağlık politikalarının mağdurları olduğunu dile getiren Azap, “Yanlış sağlık politikalarını uygulayanlar bizi karşı karşıya getiriyor” dedi. Sağlık emekçilerinin özlük haklarının da kötü olduğuna işaret eden Azap, “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Gelir güvencesi yok. Hekimlerin aylık gelirlerinin yarısı performans ödemesinden geliyor. Bu hem sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz etkiliyor, hem de hekimler bir sonraki ay ne kadar gelir elde edeceklerini bilemeden çalışıyor. İzinlerde, rapor aldıklarında ciddi gelir kaybı yaşıyorlar. Emekli maaşları çok düşük. Bu nedenle emekli olamadan ileri yaşlara kadar çalışmak zorunda kalıyorlar” diye konuştu. Geçen hafta gerçekleştirilen Beyaz Yürüyüş’ün etkisinin beklentilerinin üzerinde olduğunu aktaran Azap, “Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Çünkü taleplerimiz sadece hekimleri ilgilendirmiyor, halkın sağlığı, sağlık hizmetlerine ulaşımı, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için de önemli taleplerimiz var’’ dedi.

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NİTELİĞE DEĞER VERİLMELİ

Sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini belirten Azap, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

• Birinci basamak sağlık hizmetleri geliştirilmeli, niteliği artırılmalı, bu hizmeti veren birimlerin sayısı artırılmalı ve altyapıları geliştirilmeli.

• Bunlar sağlandıktan sonra sevk zinciri kurulmalı, böylece gerçekten ihtiyacı olan kişilerin hastanelere başvurması sağlanmalı.

• Halk sağlık için cepten ödeme yapmak zorunda kalmamalı. Sağlık giderleri merkezi bütçeden karşılanmalı. Kamuda kamu özel ortaklığı, hizmet alımı, performans gibi uygulamalar terk edilmeli.

• Kamu sağlık kuruluşları ticarethane gibi yönetilmemeli.

• Tüm çalışanlara insanca yaşayacakları emekliliğe yansıyan bir gelir sağlanmalı.

• Sağlık eğitiminin kalitesi artırılmalı.

• Sağlık hizmeti ve eğitiminde sayı değil nitelik öne çıkmalı, niteliğe değer verilmeli.

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BEYAZ ÖNLÜKLERLE ANITKABİR’E GİDİYORLAR

Hekimler ve sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda pek çok kentte alanlara çıkarak sorunlarını dile getirecek. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, bugün saat 09.30’da beyaz önlükleri ile Anıtkabir’de olacak.

• Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önü – 12.30

• İstanbul: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü – 12.30

• İzmir: Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Hekim Yürüyüşü – 13.00