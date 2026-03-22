Bayram direniş çadırında

Kayra AKBULUT

Ölümcül çalışma koşullarını reddeden ve gasp edilen ücretleri için direniş başlatan Antep Başpınar’daki Sırma Halı işçileri, Tokat’ta yaklaşık 6 aydır işe geri iadeleri ve tazminat hakları için mücadele eden Şık Makas işçileri, İzmir'de 467'nci günde de kararlılıkla direnen Temel Conta işçileri bu bayrama da mücadelelerini sürdürerek girdi.

BURUK GEÇİYOR

AKP'ye yakınlığı ile bilinen patron Hanifi Şireci’ye ait Sırma Halı fabrikasında çalışan 400 işçi, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıklarını, zamlı ücretlerinin ödenmediğini ve ücretlerinin sürekli gecikmeli yatırıldığını belirterek geçen hafta iş bırakma eylemi başlatmıştı. İşçiler bu bayrama cepleri boş girdiklerini belirterek çocuklarına bayram kıyafetini borçla aldıklarını söyledi.

İşçilerden Ahmet Yücel “Bir insanın çocuğuna bir şey alamaması tarif edilebilecek bir duygu değil. Yaşanması gerekiyor… Çocuklar bir şey istese de istemese de insan almak istiyor. Ama bunu alacak imkânın olmadığını bildiğinde ve bunun nedenini de gördüğünde, o daha ağır geliyor. Çocuğuma bayramlık alabildim ama borç ederek… Hiç almamaktan iyidir diye düşündüm ama sonuçta borcun altına girdim’’ diye konuştu.

TÜRKMEN’İN EMEĞİYLE GÜÇLÜ

Yücel, tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında “Tutuklanması gerçekten çok üzücü. Biz şu an parasızız ama en azından ailemizle birlikteyiz. O bu kadar şanslı değil. Bizim için verdiği çabayı unutmayacağım. Onun sayesinde bu direniş Türkiye’de duyuldu. O gelmeden önce böyle bir görünürlük yoktu. Sonrasında sosyal medyada, sendikalarda, siyasi partilerde destek büyüdü. Bu sürecin büyük kısmı onun emeğiyle oldu’’ dedi.

Yücel, Türkmen’in içeride olsa da olmasa da bu davadan vazgeçmeyeceğini bildiğini söyledi. Yücel, “Tek temennim, bir an önce ailesine kavuşması ve yeniden direnişlere katkı sunması. Bizimkine ya da başka işçilerin mücadelesine’’ dedi.

Yücel işçi sınıfına bayram mesajını şu şekilde iletti: “Türkiye’de sadece biz değil, pek çok işçi benzer haksızlıklar yaşıyor. Buradan tüm işçilere tek bir mesajım var: Kesinlikle ama kesinlikle burjuvaziye karşı birliği bozmayın.’’

BİRTEK-SEN'in örgütlediği bir diğer direniş olan Şık Makas'ta da direniş bayram dinlemedi. 9 Ekim 2025’ten beri direnen Şık Makas İşçi Temsilcisi Sefa Taştan şunları söyledi: “Aramızdaki irtibat ve uyum hissini daha net hissettiğimiz bir bayram oluyor. Hiç beklemediğimiz insanlardan dahi bayram mesajları alıyoruz. Aramızdaki birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiğini hissediyoruz.”

GREVDE ÜÇÜNCÜ BAYRAM

466 gündür grevde olan Temel Conta İşçisi Sinem Kaya ‘’Grev çadırında geçen üçüncü bayramımız. İçimiz buruk, 467 gündür hakkımızı arıyoruz. Mücadeleden başka şansımız yok. Biz çocuklarımızla buradayız.Başımız dik, hakkımızı alacağız. Bize bunları yaşatanlar bunların hesabını nasıl verecek çok merak ediyoruz, bu iş insanlığı vicdanı aştı artık, insanlık suçu raddesine geldi’’ şeklinde konuştu.

Kaya ‘’Maaşımız yok, sigortamız da donuk, zorlansak da sendikanın dayanışması ve yardımları sayesinde kiralarımıza faturalarımıza yetişebiliyoruz. İcralık olan arkadaşlarımız oldu, kiradan ötürü ev değiştirmek zorunda kalan arkadaşlarımız da oldu. Haklıyız, vazgeçmeyeceğiz, unutmayacağız, bize bunları yaşatanlardan hesap sorulacak. Gün dayanışma günü, örgütsüz işçileri de bekliyoruz. Bize çapulcular diyen, boş fabrikanın önünde beklesinler diyen patronlardan bahsediyoruz. Herkesi dayanışmaya bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

***

Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen, Antep Sırma Halı’da olduğu gibi Tokat Şık Makas direnişinde de işçilerle bir aradaydı.

DÜNYADAN TÜRKMEN İÇİN DAYANIŞMA

Hollanda’nın en büyük işçi sendikası konfederasyonu FNV, tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen için dayanışma mesajı ile Türkiye Adalet Bakanlığı’na resmi bir mektup gönderdi.

FNV Bakanlığa gönderdiği mektubunda açıkça şunu vurguladı: “İşçilerin hakları ve yaşamları için barışçıl şekilde mücadele eden bir sendika liderinin hapsedilmesi; ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere temel hakların ciddi bir ihlalidir.”

Almanya’nın Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ile Birleşik Hizmetler Sendikası (Ver.di) yöneticilerinden oluşan heyet de dün dayanışma için sendikanın Urfa il temsilciliğini ziyaret etti.

BİRTEK-SEN, dayanışma mesajlarına ilişkin uluslararası işçi dayanışmasını vurgulayarak "Dünyanın dört bir yanında işçi örgütleri gerçeği görüyor: Bu saldırı yalnızca Mehmet Türkmen’e değil, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinedir" ifadelerini kullandı.