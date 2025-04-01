Bayram dönüşü başladı, yollarda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde sıkışıklığa sebep oldu. Polis ekipleri yollarda önlemlerini alırken, yoğunluğun yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.