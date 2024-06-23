Bayram dönüşü işbaşına değil, grev çadırlarına

Gebze’deki işçiler grev hazırlığında. Novares ve Tekno Kauçuk çalışanı Petrol İş üyesi işçiler TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanmazsa önümüzdeki hafta greve çıkacak.

Bilge Su YILDIRIM

Gebze’de bulunan Novares ve Tekno Kauçuk çalışanları iş bırakmaya hazırlanıyor. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu her iki işyerinde de Ocak ayından bu yana süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmazsa işçiler grev pankartını asacak.

Ocakta başlayan TİS görüşmeleri sürecinde Petrol İş ile Novares ve Tekno Kauçuk işverenleri arasında henüz uzlaşı sağlanabilmiş değil. Sendika, Novares’te Salı günü, Tekno Kauçuk’ta ise çarşamba günü gerçekleştireceği görüşmelerde de anlaşma sağlanmaması durumunda greve çıkacak.

Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, her kaleme ardı arkası kesilmeden gelen zamların işçilerin maaşlarına uğramamasına tepki gösterdi.

İşverenlerin taleplerini karşılamaya yanaşmadığını kaydeden Kırmızıçiçek, “Bizim istediğimiz emeğimizin, alın terimizin hakkı. Ülke yangın yerine dönmüş, her şey üçe beşe katlanıyor ama işçinin maaşı sabit kalıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Bu sebeple gerçekleştireceğimiz son görüşmelerin de yanıtsız kalması durumunda önce Novares’te, hemen sonra da Tekno Kauçuk’ta greve çıkacağız” dedi.

Kırmızıçiçek, hem masada hem sahada mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ederken greve çıkmaya hazırlanan Novares işçilerinden Aydın Dilaver ise işverenin asgari ücret dayatmasına tepki gösterdi.

ASGARİ ÜCRETLE YAŞANMAZ

Dilaver tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “15 yıldır çalıştığım işyerinde asgari ücret civarından bir maaş almam olacak iş mi? Zaten Türkiye şartlarında kim asgari ücretle geçinebilir? Sadece kiralar 10-17 bin TL. İşveren bize birinci aydan bu yana asgari ücrete denk bir maaş ödemesi yapıyor, para eridi gitti. Pek çok arkadaşımız bizzat gönüllü olarak işten ayrıldılar, ‘Hiç değilse içeride kalan paramı alıp bir şey yapayım, nasıl olsa nereye girsem asgari ücret verecekler’ dediler gittiler. Haksızlar mı? İstediğimiz çok bir şey değil, hakkımız olanı almak istiyoruz. Tüm fabrika kararlıyız, taleplerimize sımsıkı tutunuyoruz.”

Bir Tekno Kauçuk işçisi de, "Sendikamızla birlikte en temel haklar için şu an patronla pazarlık aşamasındayız. En temel taleplerin başında ücret geliyor. Çalışanların yoksul olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve insanca yaşayabilmek için ücretlerimize zam istiyoruz. Sadece patrona kâr üreten bir işleyişi “Grev” diyerek durduracağız" dedi.