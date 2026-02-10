Bayram ikramiyesi eriyip tükendi

AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geldi. Aylıkları enflasyon altında ezilen emekliler, yoksulluğun pençesine düştü. CHP’nin emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin alım gücüne yönelik çalışması ise emeklilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çalışmada, iktidarın müjde olarak duyurduğu emeklilere 4 bin TL’lik bayram ikramiyesine yönelik hesap yapıldı. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmada, emeklilerin bayram ikramiyesindeki erime ortaya konuldu.

Çalışmada, 2018 yılında emeklilere verilen bin TL’lik ikramiye ile 35 kilogram dana eti alınabildiği, zamlı emekli bayram ikramiyesi olan 4 bin TL ile ise 2026 yılında ancak 4 kilogram dana eti alınabildiği belirtildi. Veriyi değerlendiren Ağbaba, “Emekli ikramiyesinin alım gücü dana etine göre korunsaydı emekli bayram ikramiyesi 32 bin 900 TL olması gerekirdi” dedi.

Çalışmada öte yandan, emekli bayram ikramiyesinin alım gücündeki erimenin, hemen her temel gıda ürününde yaşandığı da bildirildi. 2018 ikramiyesi ile 3 bin 225 adet yumurta alınabildiği 2026 yılı itibarıyla ise alınabilen yumurta adedinin 286 olduğu vurgulandı.

DOLMAYAN SEPET

Emekli bayram ikramiyesinin alım gücü, diğer bazı ürünlere göre şöyle sıralandı:

2018’de 142 kilogram alınabilen ayçiçek yağından 2026’da 24 kilogram alınabiliyor.

2018’de 270 litre süre yeten emekli bayram ikramiyesi, 2026’da ancak 68 litre süt doldurabiliyor.

2018’de emekli bayram ikramiyesi ile 263 kilogram domates alınabilirken emekli bayram ikramiyesi, 2026’da ancak 45 kilogram domatese yetiyor.

ACİL DÜZENLEME ŞART

Emeklilerin içinde bulunduğu yoksulluğa yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Veli Ağbaba, “Türkiye’de 12 milyon emekli, dul ve yetimlerle 16,5 milyon insan bayram öncesi ikramiye sürprizini bekliyor. En azından borçlarını bir nebze kapatmak, bir nebze ihtiyaçlarını alabilmek için bu düzenlemenin acilen Meclis Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.