Bayram ikramiyesi için masada 3 rakam var

Emekliler bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. 2026’da ödenecek tutar için 5 bin, 5 bin 500 veya 6 bin lira seçenekleri konuşuluyor.

Ekonomi
  • 21.02.2026 13:43
  • Giriş: 21.02.2026 13:43
  • Güncelleme: 21.02.2026 13:50
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi hesaplarına yatırılacak ikramiye tutarında.

Emeklilere yılda iki kez ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin tutarı, yasal düzenlemeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda belirleniyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye için 2026'da artış ihtimali var.

CNBC'e'de yer alan habere göre, bu sene yatırılacak bayram ikramiyesinde 3 farklı rakam üzerinde konuşuluyor. Bu rakamlar 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira olarak öne çıkıyor. Düzenlemenin mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel şekilde bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2026 yılı için tarih henüz netleşmedi.

