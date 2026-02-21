Bayram ikramiyesi için masada 3 rakam var

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi hesaplarına yatırılacak ikramiye tutarında.

Emeklilere yılda iki kez ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin tutarı, yasal düzenlemeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda belirleniyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye için 2026'da artış ihtimali var.

CNBC'e'de yer alan habere göre, bu sene yatırılacak bayram ikramiyesinde 3 farklı rakam üzerinde konuşuluyor. Bu rakamlar 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira olarak öne çıkıyor. Düzenlemenin mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel şekilde bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2026 yılı için tarih henüz netleşmedi.