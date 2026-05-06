Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı yatırılacak 4 bin liralık bayram ikramiyesinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında ikramiye tutarının değişmeyeceğini ancak erken yatırılması için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız, SGK Başkanlığımızla görüştükten sonra" ifadelerini kullandı.

Buna göre, bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor.