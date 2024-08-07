Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? 30 Ağustos'ta çalışmanın ücreti nedir?

Resmi bayramlarda çalışan bir işçinin yevmiyesi nasıl hesaplanır? 30 Ağustos günü bir işçi ne kadar ek ücret alır? Bayram mesaisi iş kanununda nasıl düzenlenmiştir?

Ağustos ayında kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, iş yaşamında akıllara 30 Ağustos'ta mesaiye kalmak ek ücrete tabii midir sorusunu getirdi. Fazla mesaiye kalan bir çalışan ne kadarlık bir ek ücret alır? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşçi bayramlarda zorla çalıştırılabilir mi? Bu sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cevaplar hazırlamıştır.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’na göre bir işçinin resmi bayramlarda çalışması halinde, çalıştığı her bir gün için ilave bir yevmiye verilir. Örnek olarak, günlük brüt ücreti 1000 lira olan bir işçi, 30 Ağustos’ta çalışması halinde o gün için 2000 TL yevmiye alacaktır. Burada bir diğer önemli husus ise şudur: Resmi bayramda örneğin 1 saat çalışan işçiye, o günün tüm ücreti verilir. Yani bir işçi, 30 Ağustos günü 1 saat çalışsa bile, yukarıdaki örnekte olduğu gibi günlük 1000 lira yerine 2000 lira yevmiye alacaktır.

RESMİ TATİLLERDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Ulusal tatillerde işçilerin çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunu, işverenle imzalanan iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde aramak gerekir. Yazılı bir hükmün olmadığı durumlarda bir işçi ulusal bir bayramda ya da genel tatil günlerinde zorla çalıştırılamaz. İşçinin söz konusu günlerde çalıştırılması için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.

İŞVEREN RESMİ TATİL ÜCRETİNİ ÖDEMEZSE NE OLUR?

İşverenin gününde ödemediği her ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Ücretin ödenmemesi halinde işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Ayrıca bu durum, işçinin haklı nedenlerle sözleşmesini feshetme yolunu da açar.