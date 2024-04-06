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Bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 17:49
  • Giriş: 06.04.2024 17:49
  • Güncelleme: 06.04.2024 17:49
Kaynak: İHA
Bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

Edirne’de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından dron destekli trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuldu. Trafikte hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası kesildi. 

Ayrıca, trafik polisleri tarafından bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacaklar üzerinde uygulama yapılacağı kaydedildi. 

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