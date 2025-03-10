Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları arttı: Uçak biletleriyle yarışıyor

Bayram yaklaşırken otobüs bilet fiyatları hızla yükseliyor.

Talebin artmasıyla birlikte fiyatlar il il değişse de ortalama yüzde 20 ila 40 arasında zam yapıldı.

NTV'nin haberine göre; bazı firmalar, gün gün fiyat değiştirirken, bazı hatlarda bilet fiyatları uçak ücretlerini yakaladı.

BİLETLER GÜN GÜN ZAMLANIYOR

En yoğun hatlardan biri olan İstanbul-Ankara seferi için bilet fiyatı normalde 600 TL iken, bayram arefesinde 850 TL'ye kadar çıkıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Musa Çatkır fiyat artışlarının Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği rayiç bedeller çerçevesinde yapıldığını savunarak, "İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakalandığında öz fiyatlarımıza dönüyoruz" dedi.

Ancak bazı firmalar, yalnızca birkaç gün içinde fiyatlara art arda zam yapmaya başladı.

Örneğin, İstanbul-Trabzon hattında 17 Mart tarihinde 1.289 TL olan bilet fiyatı, 18 Mart’ta 1.500 TL’ye, 21 Mart’ta ise 1.780 TL’ye yükseliyor. Aynı güzergâhta otobüs biletleri, bazı uçak seferleriyle aynı fiyat aralığında yer alıyor.

YOLCULAR ZAMLI BİLETLERLE KARŞI KARŞIYA

Otobüs bilet fiyatlarının hızla artması, yurttaşların tepkisini çekiyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden yurttaşlar, bayram tatili için ulaşım ücretlerinin bu denli yükselmesini fırsatçılık olarak değerlendirdi.

Bayram öncesinde birçok otobüs hattında biletlerin hızla tükenmesi beklenirken, fiyatların daha da artabileceği öngörülüyor. Sektördeki bu zam dalgasına karşı herhangi bir denetim mekanizması olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.