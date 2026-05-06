Bayram öncesi ulaşımda zam dalgası: Memlekete gitmek lüks oldu

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının hemen ardından ulaşım sektöründe bilet fiyatları hızla tırmanışa geçti.

Hem havayolu hem de karayolu taşımacılığında yaşanan sert artışlar yurttaşların tepkisini çekerken, sektör temsilcileri tırmanan akaryakıt ve otoyol maliyetleri nedeniyle yeni zamların kapıda olduğu uyarısında bulundu.

BİLET FİYATLARINA TEPKİ

Artan fiyatlar sosyal medyada yurttaşların tepkisine neden oldu. Bir kullanıcı, İstanbul-Hatay uçak biletlerinin 5 bin TL’den başladığını belirterek, “Allah sizi bildiği gibi yapsın ya bayramda memlekete gitmek bile lüks” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar birçok hatta yükseldi. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500-2000 TL, otobüs bileti 1100-1400 TL arasında değişirken; İstanbul-İzmir uçak bileti 3000-5000 TL, otobüs bileti 1300-1500 TL seviyelerinde bulunuyor. İstanbul-Gaziantep hattında ise uçak biletleri 6000-7300 TL, otobüs biletleri 1800-2100 TL aralığında seyrediyor.

TALEP AZALDI MALİYET ARTTI

Sözcü’nün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinin yüzde 50 azaldığını belirtti. Yıldırım, “Akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir yüzde 20’lik zam gelir” dedi.

UÇAK BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT TARTIŞMASI

Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği iç hat tavan fiyatlarına geçen ay yüzde 14 oranında artış yapılmış ve üst sınır 6 bin 990 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak mevcut fiyatların bu seviyeyi aştığı görüldü. Sektörde havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği ifade ediliyor.