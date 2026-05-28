Bayram sofrasında değil nöbetteler

Ülkenin dört bir yanında yaşam savunucuları, doğanın talan edilmesine karşı bayramı direniş ve nöbet alanlarında geçiriyor

Dersim’den Muş’a, Amasya’dan Bolu’ya kadar yurttaşlar maden projelerine, JES’lere ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğine karşı bayramı direniş çadırlarında karşılıyor. ‘‘Gerçek bayram doğa talanı durduğunda yaşanacak’’ diyen yurttaşlar, yaşam alanlarını savunmaktan vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

TALANA KARŞI BULUŞMA

Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı Karagöz köyü ve çevresinde Dimin Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan krom ocağı projesine karşı çevre örgütleri ile yöre dernekleri bugün saat 12.00’de halk buluşması düzenleyecek. Yurttaşlar ‘‘Pülümür’de madenciliğe hayır’’ diyecek. Karagöz ve Çevre Köyleri İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, proje sahasının Türkiye’nin tarafı bulunduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre kesin koruma altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzlu dag keçisi, ayı, vaşak gibi fauna türlerinin yoğun habitatı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘‘Yörede dünyada neslinin tükendiği sanılan Anadolu Parsı da habitat bulmaktadır. Bölgemiz meralarında ve dağlarında hayvanlarımızın otlayıp toprağına gübresini bıraktığı, peynirin, tereyağının yapıldığı yüzlerce yıllık bir sürekli üretim döngüsüne; temiz, nitelikli ve zengin gıda üretimi gücüne sahiptir. Dimin Madenciliğin Karagöz köyümüzdeki maden projesinin proje bedeli 7 milyon 827 bin 500 TL’dir dir. Ancak bu tutarın ilgili projenin yaratacağı tahribatı önlemek için gerekli önlemler sağlama vükümlülüklerini dahi karsılamayacağı açıktır. Bu yönüyle bu proie daha başından yüksek rant, yüksek talan ve yüksek tahribat projesidir. Yürütülmesi planlanan projeyi istemediğimizi bir kez daha yineliyoruz. Ve memleketin birçok bölgesinde bu topyekün maden kuşatması altındaki bütün kesimleri 28 Mayıs’ta Pülümür-Karagöz/Gurik köyümüzdeki buluşmamıza katılmaya, sesimize ses olmaya dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.’’

Munzur Çevre Derneği de ‘‘Sömürüye karşı buluşuyoruz’’ diyerek buluşmaya çağrı yaptı.

DİYARBAKIR’DAN DAYANIŞMA İÇİN GELDİLER

Muş’un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde halk bayramı nöbet çadırında karşıladı. 16 köyü etkileyeceği belirtilen ve IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından planlanan Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı 25 gündür nöbet tutan halk, bayramın ilk günü Alabalık Köyü ve Kocaeli Ekoloji Grubu’nun desteği ile nöbete devam etti. Bayramın ilk günü çevre köylerden kadınlarda nöbet alanına gelerek destek verdi, bölgenin yöresel yemeği olan zerfet getirdi. Öte yandan nöbete destek Diyarbakır’dan bisikletleriyle üç gün önce yola çıkan Amed Ekoloji Meclisi Eş Sözcüsü Çilem Akkaya ile aktivist Leyla Çite de bayramın ilk günü Varto’ya ulaştı ve nöbete katıldı. Bayramı nöbet çadırında karşılayan köy halkından Engin Koç, ‘‘Biz yıllardır bu topraklarda doğayla iç içe yaşıyoruz. Bayram da olsa yaşam alanlarımızı korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Tatile gitmek yerine herkes bir saatliğine bile olsa buraya gelip dayanışma göstermeli’’ diyerek çağrıda bulundu.

‘BAYRAMIMIZI YAŞAYAMIYORUZ’

Bolu Gerede’de çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yarın saat 15.00’te ‘‘Gerede Çayı temiz aksın’’ buluşması gerçekleştirilecek. Gerede Horhor Sapağı’nda buluşacak olan halk konvoy halinde Çağış Köyü Köprüsü’ne geçerek burada bir açıklama yapacak. Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu Başkanı İlhan Armağan, bölgede ağır kirliliğin sürdüğünü belirterek, özetle şunları söyledi: “Siyasiler Gerede Çayı’nda kirlilik yok diye iddia ediyor. Ancak akredite laborutavarlardan üç kez yaptığımız analizlerde kirliliğin çok yüksek olduğunu, en kirli sular arasında olduğunu gösterdi. Gerede Çayı için sessiz kalmayalım. Sanayi atıklarıyla kirletilen su, Gerede’den başlayarak yaklaşık 288 kilometrelik hat boyunca dereleri, tarım alanlarını, canlı yaşamını ve insanların geleceğini zehirleyerek Filyos üzerinden Zonguldak’a ulaşmaktadır. Kurumlar üç maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor ve umursamıyor. Cumhurbaşkanı sesimizi duysun. Köylerimiz kokudan nefes alamıyor. Biz huzurlu bir bayram yaşayamıyoruz. Bayramımız, suyumuz temiz aktığında olacak.’’

AMASYA’DA YARIN ‘MADENE HAYIR’ MİTİNGİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de 4 bin hektarı aşan alanın maden şirketlerine verilmesine tepki gösteren yurttaşlar bayramın üçüncü günü olan , yarın “Madene Hayır” mitingi düzenlenecek. Saat 11.30’da öğretmenevi önünden başlayacak yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Maden ruhsat sahalarının köyleri, su kaynaklarını ve tarihi alanları kapsadığına dikkat çeken yurttaşlar, geri dönülmez bir tahribat yaşanacağı uyarısında bulunacak. Yeşil Sol Parti İl Temsilcisi Enver Laçin, "Burada geniş bir alan, birden fazla köy arazisi madenlerle işgali söz konusu. Antik yerleşim yerleri, ormanlık alanlar, bölgenin en önemli su kaynaklarının olduğu yerler buralar. Bu madenler Gümüşhacıköy’ün içme ve yeraltı sularına karışabilir. İnsanlar bayramda dahi geleceğine sahip çıkmak için bir araya geliyor. Çünkü yaşam alanlarımız tehdit altında. Gerçek bayram, bu projeler durdurulduğunda yaşanacak" dedi.

OVACIK’TA DA DİRENİŞ VAR

Ovacık’ta halk bayramı ‘‘Doğa ve yaşam nöbeti’’ ile karşıladı. Havaçor Vadisi’nde 24 Mayıs’ta başlatılan ve bir ay sürecek direnişte halk, bölgedeki endemik bitki örtüsünün ve doğal yaşamın sermaye projeleriyle tehdit altında olduğuna dikkat çekerek ‘‘Munzur coğrafyası sistematik biçimde kuşatma altında. Nöbetimiz bütün yaşam alanlarımız için’’ dedi.