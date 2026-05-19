Bayram sömürüye dönüştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik sistemi, binlerce eğitimciyi asgari ücretin altında ve güvencesiz çalışmaya mahkûm ediyor. Sayılarının 100 bine yaklaşan ücretli öğretmenler, yaklaşan bayram tatili öncesi bir kez daha yetkililere seslendi. "Sesimizin duyulmasını, haklarımızın verilmesini istiyoruz" diyen eğitimciler, kalıcı ve güvenceli istihdam talep etti.

Ders saati üzerinden ücret alan öğretmenlerin aylık gelirleri ortalama 15 ila 25 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Ara tatiller, resmi tatiller, kar günleri ve bayram izinleri yani çalışılmayan günlerde maaş kesiliyor, sigortaları da yatırılmıyor. “Statü hakkımız” etiketiyle kampanya başlatan eğitimciler, "Eşit işe eşit hak istiyoruz", "Emeğimiz aynıysa hakkımız da aynı olsun", "Usta öğreticilik ve ücretli öğretmenlik ek iş değil, uzmanlık gerektiren bir meslek tir", "Tam maaş alabildiğimiz ay yok” paylaşımları yaparak sorunlarına çözüm arıyor.

SORUNLAR KRONİKLEŞTİ

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Genel Başkanı Levent Atasoy, ücretli öğretmenlerin yalnızca çalıştıkları gün kadar sigorta yatırıldığını belirterek "Bayram herkes için tatil ama ücretli öğretmen için gelir kaybı demek. Dokuz günlük tatilde maaşımız ve sigortamız kesiliyor. Yıl içinde tam maaş alabildiğimiz ay neredeyse yok" dedi. Eğitim fakültesi mezunu olduğunu ve 20 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını anlatan Atasoy, sorunların kronikleştiğini söyledi. Atasoy "Yaklaşık 25 yıldır aynı sorunları yaşıyoruz. Emektar ücretli öğretmenler için ne emeklilik güvencesi var ne kadro. Asgari ücretin altında ve güvencesiz çalışıyoruz" diye konuştu. Ülke genelinde ücretli öğretmen sayısının 100 bine yaklaştığını belirten Atasoy, kadrolu atama yapılmamasının sorunu büyüttüğünü söyledi: "Devlet kadrolu atama yapmayarak hem maaşımızdan hem sigortamızdan tasarruf ediyor. Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler de eklendiğinde sayı çok daha artıyor. 100 bin öğretmen fiilen çalıştırılıyorsa bunun karşılığı kadrolu atama olmalıdır. "

Ücretli öğretmenler yarın Ankara’ya giderek siyasi partiler ve sendikalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Dernek yetkilileri, bugüne kadar yaptıkları 58 görüşmeye rağmen çözüm üretilmediğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı: "Kadrolu atama yapılsın. Özlük haklarımız iyileştirilsin. Tam sigorta güvencesi olsun ve statü düzenlemesi yapılsın."