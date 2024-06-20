Bayram sonrası Meclis mesaisi yoğun geçecek

Haber Merkezi

Bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önemli düzenlemeleri görüşmek üzere yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Bu reformların içerisinde ikinci EYT ışığı da yakıldı.

Meclis’e sunulacak olan torba yasada öne çıkan maddeler arasında, ev işçisi kadınların emeklilik süreçlerine yönelik düzenlemeler bulunuyor, bu düzenleme Türkiye’deki ev işçisi kadınların sosyal güvenceleri açısından çok önemli bir yerde. Ev işçisi kadınlar isteğe bağlı olarak emeklilik için başvurduklarında, devlet sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Böylece asgari ücret üzerinden prim yatıran bir ev işçisi kadının 25 bin liralık prim ödemesinin 16 bin 666 lirası devlet tarafından karşılanacak. Bu düzenleme ile ev işçisi kadınlar, daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek.

Halk TV’de yer alan habere göre, öte yandan emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Burada bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması durumu söz konusu olacak.

Ayrıca Bağ-Kur kapsamında da önemli değişiklikler öngörülüyor. Küçük esnafların prim gün sayısı, SSK’lı çalışanların seviyesine eşitlenecek ve bu sayede 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim günü şartı 7200 güne indirilerek 5 yıl erken emeklilik fırsatı sağlanacak.