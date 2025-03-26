Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bayram tatili 9 gün oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 26.03.2025 20:46
  • Giriş: 26.03.2025 20:46
  • Güncelleme: 26.03.2025 20:51
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatili 9 gün oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi.

BirGün'e Abone Ol