Bayram tatili öncesinde otobüs bileti yüzde 70, uçak yüzde 350 zamlandı!

Bayram tatili öncesinde otobüs biletlerine ortalama yüzde 70, uçak biletlerine ise yüzde 350 zam geldi.

Fırsatçılık ve yüksek kâr hırsı, özel günlerde ulaşımda kendini gösteriyor. Bayramlarda neredeyse tam kapasite çalışan, hatta ek sefer koyan otobüs ve uçak şirketleri, buna rağmen fiyatlarına zam yapıyor. Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkı oldukça büyük.

Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1.100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat 1.800 liraya çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zam yapılması demek.

Uçak biletlerinde ise durum çok daha vahim. 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1.300 liraya bilet bulunurken, bayram arifesinde bilet fiyatı 4.869 liraya çıkıyor. Buradaki zam iyüzde 350’yi buluyor.

HALK TEPKİLİ, ŞİRKET YEKİLİLERİNE GÖRE ZAMLAR OLAĞAN

Yurttaşlar ise bu duruma tepkili. Yolcular, firmaların bu fırsatçılığına sert eleştiriler yöneltiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Esenler Otogarı’nda faaliyet gösteren büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü fiyatların yükseldiğini ancak bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Yetkili "Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz" dedi.

Bir hava yolu şirketi temsilcisi ise, "Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu" açıklamasında bulundu.

NEYE GÖRE ZAM YAPILIYOR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hem otobüs, hem hava yolu şirketlerinde her yıl bu fiyat artışlarını görüyoruz. Bu zamlara gerekçe olarak neyi sunduklarını buradan sizin vasıtanızla soruyoruz? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak bilet fiyatları ile ilgili bir tavan fiyat uygulaması yapıyor. Ancak bayram dönemlerinde bu uygulamayı ihlal eden firmalar oluyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde de otobüs bilet fiyatları ile ilgili bir düzenleme var. Ancak uyulmuyor. Fiyat artışlarını 1 ay önce ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekiliyor. Ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar uçuyor. Fahiş fiyat artışı ile ilgili, tüketiciler aşırı zam yapan otobüs firmalarını ya da uçak şirketlerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikâyet edebilirler. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da CİMER üzerinden şikâyetlerini bildirebilirler" dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere 'Neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?' diye sormak açıkçası bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken yapacağı seyahatin biletini erken almak. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor. Bugün birçok sektörde de aynı durum yaşanıyor. Talebin yüksek olacağı dönemlerde tüketicilerimiz erkenden biletlerini almalı" dedi.