Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, tatil sonrası haftanın ilk mesai gününde, trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 50'yi aştı.

Güncel
  • 10.06.2025 08:37
  • Giriş: 10.06.2025 08:37
  • Güncelleme: 10.06.2025 08:40
Kaynak: DHA
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fotoğraf: DHA

Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, Maltepe'de D-100'de trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlendi.

BirGün'e Abone Ol