Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da, tatil sonrası haftanın ilk mesai gününde, trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 50'yi aştı.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.
Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, Maltepe'de D-100'de trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlendi.