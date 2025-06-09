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Bayram tatilinden dönen sürücüler, Afyonkarahisar'da akıcı yoğunluk oluşturuyor

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:19
  • Giriş: 09.06.2025 17:19
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:20
Kaynak: AA
Bayram tatilinden dönen sürücüler, Afyonkarahisar'da akıcı yoğunluk oluşturuyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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