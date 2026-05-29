Bayram tatilinden dönüşler başladı: İstanbul girişlerinde yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren yurttaşların dönüş yolculukları başladı.

Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen yurttaşlar, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu.

Trafik, yer yer durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tüm güzergahlarda, yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

TEKİRDAĞ’DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor. Kara yolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.