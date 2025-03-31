Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu: Bin 475 kaza, 19 can kaybı, 2 bin 499 yaralı

Cumartesi günü başlayan bayram tatilinin ikinci gününde yaşanan 709 trafik kazasında 14 kişi öldü, bin 280 yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şeker Bayramı tatilinin trafik kazası bilançosunu açıklamaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Pazar günü (dün) 709 trafik kazasının yaşandığını belirtti.

Söz konusu kazalarda hayatını kaybeden yurttaş sayısı 14, yaralananların sayısı ise 709 oldu.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 19 oldu, 2 bin 499 yurttaş ise yaralandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, bayram tatilinin 2. gününde 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı.