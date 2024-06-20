Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: Trafik kazalarında 36 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle tatil süresinde meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükselmiş oldu.

Beş gün içerisinde meydana gelen kazalarda ayrıca 6 bin 550 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin verileri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin 5. günü 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede: 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı. 425 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun."