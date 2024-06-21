Bayram tatilinin 6 günlük bilançosu: Trafik kazalarında 49 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 668 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1133 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ekiplerin, 414 bin 776 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor" bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarını yaptı.

Yerlikaya açıklamasının devamında bilançoyu açıkladı:

"Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."