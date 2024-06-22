Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu: Trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 597 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ekiplerin, 406 bin 165 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 21 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarını yapan Yerlikaya, 7 günlük bayram tatilinin bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.