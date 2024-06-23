Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 9 bin 787 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 706 trafik kazasında, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 97 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ekiplerin 405 bin 088 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi,️ 37 bin 590 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

"Tekrar uyarıyoruz, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarını yapan Yerlikaya, 8 günlük bayram tatilinin bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9 bin 787 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.