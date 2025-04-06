Bayram tatilinin son gününde ulaşım rahat sağlanıyor
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilciler akıcı yoğunluk oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün bitiyor. Memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 3. gününde geri dönüş yolculuğuna başlamıştı. Günlerdir TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tatilciler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Tatilin son gününde yola çıkan vatandaşlar TEM’in Bolu geçişinden İstanbul’a dönüş yolculuğunu rahatlıkla sağlıyor. Yoğun akıcı trafiğin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.