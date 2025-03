Bayram yoğunluğu, fermuarı engel olamadı

Düzce’de akşam saatlerinde bayram yoğunluğu olmasına rağmen, ambulansın geldiğini gören sürücüler fermuar sistemi ile sıkışan trafiği açtı.

Olay, Bayram trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölyaka’dan aldığı hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi aciline götüren ambulans, olimpiyat mevkiinde bayram sebebi ile sıkışan trafiğe girdi. Sürücüler bayram sebebi ile oluşan yoğunluğa rağmen, ambulansa fermuar sistemi ile yol açıp yaşama yol verdi. O anlar ambulans içerisinde görevli acil tıp teknisyenlerince an be an kayıt altına alındı.