Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

İskenderun’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyü rampasında meydana geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden memleketleri Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyareti için giden Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Abubekir Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan Renas Y., Fatima Y., Abdullah Berken Y. ve Kamuran Y. yaralandı. Yaralıla, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.