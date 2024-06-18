Bayram ziyaretlerine damga vuranlar: Ekonomik kriz, kayyum, gericilik

Siyasi partilerin bayram ziyaretleri ülke sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaretlere; derinleşen ekonomik kriz, kayyum politikaları, eğitimdeki tarikatlaşma ve ‘yumuşama’ gibi gündemler damga vurdu.

POLİTİKA SERVİSİ

Bayramın ikinci gününde siyasi partiler birbirlerini ziyaret etti. Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu ziyaretlere ekonomik kriz, yoksulluk, kayyum politikaları ve yumuşama tartışmaları damga vurdu.

Ziyaretler kapsamında CHP, AKP heyetini ağırlarken AKP’li Hasan Sert’in ‘Ülke başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz’ sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel ekonomik kriz hatırlatmasıyla cevap verdi.

Sert’in yumuşama tartışmalarına ilişkin bahsettiği olumlu hava oluşturulmalı mesajına da yanıt veren Yücel, iyi niyetli çabalarının olduğunu ancak TBMM’nin dahi işlevini kaybettiğini vurgulayarak cevap verdi.

İKTİDAR İÇİ KLİKLEŞMENİN SONU

CHP ziyaret ettiği DEM Parti görüşmesinde ise ana gündem iktidarın kayyum politikası oldu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, ‘‘Açıkçası gerçekten darbe niteliğinde bu. Bizim gibi hayatları 30 yıl, 20 yıl akademide geçmiş insanlar bile ağır cezada yargılandı. Zaten belediye meclisleri kendi içinden bunu yapabilir diyelim ki böyle bir olağanüstü bir durumla karşılaşıldı ama hepimiz görüyoruz ki bu böyle bir deneme gibi işte Van’da denendi geri adım atıldı ama vazgeçilmedi. Sanırım iktidar içindeki klikleşmenin bir sonucu. Bunu da hepimiz okuyabiliyoruz. Keşke bayram günü bunu değil, daha başka şeyleri konuşuyor olsaydık’’ dedi.

CHP heyeti adına konuşan Deniz Yücel ise kayyum politikalarının 15 Temmuz sonrasında başladığına işaret etti. Belediye Başkanları hakkında bir takım deliller varsa normal şartlarda belediye başkanvekilinin seçilmesi gerektiğini belirten Yücel, 15 Temmuz sonrasında bunu rafa kaldırdılar. Yargı kararı olmadan hatta dava olmadan sadece bir soruşturma açarak bile bunu yapabilmeleri açıkçası demokrasi adına utanç verici” dedi.

ÜLKEDEKİ EĞİTİM TARİKATLARIN ELİNDE

Yumuşama tartışmalarının da konuşulduğu ziyarette iktidarın uyguladığı gerici uygulamalar da tepki çekti. Yücel, “Demokrasilerde iletişim, diyalog, ortak akıl, istişare, uzlaşı bunlar demokrasinin olmazsa olmazları. Ama tabii bu birilerini de rahatsız etti. Bir taraftan bunlar olurken, bir taraftan tuhaf şeyler olmaya devam ediyor. Müfredatla ilgili süreçte yaşadıklarımız var. ÇEDES diye bir proje çıkarıp Milli Eğitim’i tamamen belli grupların tarikatları, cemaatlerin güdümüne sokacak Atatürkçü o özgür düşünceden aklın ve bilimin yolundan çıkaracak bir mecraya sokan ve hâlâ büyük bir rahatlıkla benzer açıklamalar yapıyor. Ama düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin CHP ziyaretine ise 9’uncu yargı paketi ve kadınlara yönelik saldırılar damga vurdu. İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğini belirtti. Yücel ise, kadınların vermiş olduğu mücadelenin önemine değindi. Yücel, “İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması, ailenin korunması hakkındaki kanunun tartışmaya açılması ya da kadının oradaki konumunun zayıflatılmasına yönelik çalışmalar samimiyet testi görevi yapıyor ama Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın hak ettiği yere gelecek’’ dedi.

KAVGA YOK GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER

AKP ile MHP bayramlaşmasında ise ‘Cumhur İttifakı’ vurgusu öne çıktı. Yumuşama tartışmalarıyla beraber daha çok görünür olan iktidar içi çatışma halinin ardından iki partinin de temsilcileri, bir kez daha tarafların sıkı sıkıya sarıldığı cumhur ittifakının sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı için sorun olmadığını iddia etti. Karakaya, ‘‘Bu bir zihniyettir. Cumhur İttifakı’nın geleceğe yönelik sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde ömrü olabilir. Asıl burada Cumhur İttifakı ile oluşturulan bir vizyondur ve bu vizyon önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

ZENGİN DAHA ZENGİN, FAKİR DAHA FAKİR OLDU

AKP heyeti Yeniden Refah Parti’si ziyaretinde de ekonomi eleştirilerinden kaçamadı. YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "Zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. Bir ülkenin eğer yüzde 70’i fakirse biz bu paylaşma öğretisinden çok faydalanamıyoruz demektir” diye konuştu.