Bayramda "aşırı şekerli gıdalara mesafe" uyarısı
Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ateş, Ramazan Bayramı'nda tüketilecek şeker, çikolata ve tatlıların kısa sürede kan şekerini yükselterek ani enerji değişikliklerine yol açabileceğini söyledi.
Doç. Dr. Ateş, AA muhabirine, Ramazan Bayramı gibi özel günlerde kronik hastalığı olan kişilerin sağlıklarına özen göstermeleri gerektiğini belirtti.
Bayram coşkusunu yaşarken dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ateş, bu durumun uzun vadede sağlık açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Ateş, bayramda yemek tüketiminin artabileceğine işaret ederek, "Özellikle şeker bayramı, adından da gelen şeker tüketimine dikkat edersek bayram sevincimize gölge düşmez." dedi.